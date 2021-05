Pomorskie atrakcje turystyczne na interaktywnej mapie National Geographic. Wyróżniono zamek w Łapalicach i most w Tczewie

Mapa interaktywna National Geographic w ramach akcji #JestTyleDoOdkrycia

Badania przeprowadzone przez kanał National Geographic Polska wskazują, że odkrywanie jest ważną częścią życia aż dla 81 proc. Polaków. Okazuje się, że mimo zamiłowania do egzotycznych kierunków, nasze dwa ulubione obszary odkryć to::

nowe miejsca w Polsce - 39 proc.

środowisko naturalne - 33 proc.

Osoby, które należą do miłośników lokalnego odkrywania, za pośrednictwem interaktywnej mapy Polski #JestTyleDoOdkrycia - ruszą w drogę. Wspomniana mapa powstała w ramach akcji #JestTyleDoOdkrycia kanału National Geographic, który we współpracy z ekspertami, odkrywcami i podróżnikami wyselekcjonował i oznaczył miejsca, stanowiące często ukryte atrakcje. National Geographic poprzez lokalną kampanię ma na celu inspirować społeczeństwo do poznania świata po swojemu i odkrywania lokalnych terenów.

Źródło: materiały prasowe

Warto wspomnieć, że w akcję zaangażowany jest sam Robert Makłowicz, który nie tylko zamieścił swoje rekomendacje na mapie, ale i w jednym ze swoich odcinków oprowadzał widzów po miejscach, wybranych w ramach akcji #JestTyleDoOdkrycia. Oprócz popularnego podróżnika kulinarnego swoimi opiniami dzielą się również Piotr Horzela, Radosław Gajda i Natalia Szcześniak duet Architecture is a good idea) oraz Huyen Pham i Marcin Nguyen (z kanału Emce Kwadrat).