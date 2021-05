Pomorska Lewica o KPO: To głosowanie pokazało inną scenę polityczną, nie ma już prymatu Koalicji Obywatelskiej w opozycji

Beata Maciejewska przypomniała, że pieniądze będą napływać do Polski w transzach, a najwięcej po roku 2023, w którym odbywają się wybory parlamentarne i samorządowe.

- Liczymy na to, że Lewica będzie miała udział w wydatkowaniu tych środków, w budowaniu mieszkań dla młodych ludzi i wspieraniu szpitali powiatowych. To ostatnie głosowanie pokazało zupełnie inną scenę polityczną niż ta, do której byliśmy przyzwyczajeni. Nie ma już prymatu Koalicji Obywatelskiej. Ona musiała się cofnąć, bo nie pracowała i nie wzięła odpowiedzialności, po prostu się wstrzymała. Za pieniędzmi dla Polski zagłosowała Lewica, PSL i Polska 2050 Szymona Hołowni. Opozycja wymagająca, ale nie totalna opozycja. Opozycja, która ma propozycje, potrafi usiąść do stołu i pokazać swoje poprawki na piśmie. To dla KO było powyżej ich możliwości. Polska oczekuje konstruktywnych działań, a nie walenia jeden z drugiego. Jesteśmy przeciwnikami PiS-u, uważamy, że to bardzo zły rząd. Ale 75 proc. głosowań w Sejmie to wspólne głosowania PiS-u, PO, Lewicy i innych partii za różnymi rozwiązaniami, jak np. niedawno w sprawie morskich farm wiatrowych. Nie mówmy, że Lewica teraz robi coś innego. Nie jesteśmy totalną opozycją. My chcemy budować Polskę - mówiła posłanka Lewicy.