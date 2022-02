Pomorscy samorządowcy i politycy wspierają Ukrainę. „Stało się to, czego się obawialiśmy”

Rosyjskie wojsko po godzinie 4 czasu polskiego zaatakowało Ukrainę. W kraju naszych sąsiadów trwa wojna. Prezydent Gdyni Wojciech Szczurek w oświadczeniu na Twitterze podkreśla, że działania Rosji są nikczemne i zbrodnicze.

- Wojna wypowiedziana przez Rosję Niepodległej Ukrainie to zbrodnia. Gdynianie sercem są z Ukraińcami, którzy dzielnie walczą z nikczemnym wrogiem, którzy w tych chwilach schodzą do schronów, także z tymi, którzy od dawna mieszkają poza swoim krajem, także w Gdyni. Jesteśmy przygotowani, by przyjąć i wspomagać uchodźców, jeśli zajdzie taka potrzeba - napisał Wojciech Szczurek, prezydent Gdyni.