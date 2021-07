Pomorscy rybacy: Gdyby jakiś Hemingway do nas trafił, też napisałby niezłe opowiadanie

Mikołaj Medwiediuk, rybak ze Świbna, na morzu jest od 22 lat. Mówi, że jego robota jest... zwyczajna. Milczeniem, może lekkim wzruszeniem ramion zbywa pytania o ręce pocięte przez rybackie sieci, sól, wiatr, chłód i niebezpieczeństwo.

- Trzeba to lubić. Bez tego nie dasz rady być rybakiem. Trzeba szanować, znać morze, a to przedszkole nie jest. Gdy sobie wymyślisz, że przyjedziesz na wybrzeże i zarobisz na połowach ryb, to ci się nie uda. Ja to lubię, być może dlatego mówię, że jest to praca, jak każda inna - mówi.