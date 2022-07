Pomoc psychologiczna w gdyńskich szkołach. Miasto odpowiada Młodej Lewicy

Z danych, które opublikowała młodzieżówka wynika, że niemal co trzecia placówka edukacyjna w Gdyni nie ma dostępu do psychologa nawet na jedną godzinę w tygodniu. Młoda Lewica w Gdyni zaapelowała do samorządu o zwiększenie etatów dla szkolnych psychologów, których, jak podkreślała, ma w Gdyni brakować.

- Dane z gdyńskich placówek są dramatyczne w obliczu kryzysu zdrowia psychicznego wśród młodzieży — mówił niedawno Kacper Dominikowski z Młodej Lewicy. - Niemal co trzecia placówka szkolna w Gdyni nie ma dostępu do psychologa nawet na jedną godzinę w tygodniu. To prawie 4,5 tysiąca młodych gdynian i gdynianek bez opieki psychologicznej. Najgorszy dostęp mają szkoły podstawowe na Wiczlinie, Redłowie, Dąbrowie i Oksywiu. Co więcej, w jednym z liceów na Witominie nie ma w ogóle zatrudnionego psychologa, a w tym samym czasie na lekcje religii wydaje się 70 tys. złotych rocznie. System edukacji został postawiony na głowie.