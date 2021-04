Pomoc dla pogorzelców z Sobowidza. "Nie mamy nic" - ruszyła zbiórka i zrzutka dla poszkodowanych w pożarze

Pierwsze zebrane dary zostały rodzinom przekazane już w dniu pożaru. To między innymi ubrania, koce.

- Jak to im zawiozłem, to ze łzami w oczach to przyjmowali - mówi sołtys. - Wcześniej mi powiedzieli: "My nic nie mamy. Tak jak żeśmy wyszli z domu, tak stoimy." I dlatego szybko wczoraj zorganizowałem tę akcję z naszą strażą pożarną, żeby po prostu mieli już jakieś ubrania. Fajne też jest to, że mieszkańcy w takiej ciężkiej chwili są razem, pomagają, są zgrani. I to nie tylko nasi mieszkańcy byli, ale także z okolicznych miejscowości i gmin. Bardzo się cieszę, że potrafimy się tak zmotywować i działać.