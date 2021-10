Polskie wybrzeże w okresie międzywojennym na archiwalnych zdjęciach i pocztówkach - wystawa wirtualna

- Chciałem ukazać, jak wyglądał polski pas wybrzeża po odzyskaniu dostępu do morza, po symbolicznych Zaślubinach Polski z morzem, które odbyły się w Pucku 10 lutego 1920 roku. Korzystając z materiałów archiwalnych naszego muzeum, spróbowałem odtworzyć atmosferę tamtych lat - mówi Maciej Maksymowicz , autor koncepcji i scenariusza wystawy. - Nasze wybrzeże liczyło tylko 146 kilometrów długości, przy czym niemal połowa obejmowała obustronny odcinek Półwyspu Helskiego, a mimo to udało się je zagospodarować na wszelkie możliwe sposoby. Punktem wyjściowym wirtualnej ekspozycji są trzy mapy opublikowane w 1921, 1926 oraz 1929 roku nakładem Księgarni Polskiej rodziny Winnickich w Gdyni.

Portu jeszcze nie ma

- Oglądając te mapy możemy zaobserwować, jak już przez te krótkie osiem lat wiele się zmieniło: powstają nowe miejscowości, zmienia się nazewnictwo już istniejących, rozwijają się linie kolejowe, następuje rozbudowa dróg. Widzimy to między innymi na przykładzie portu w Gdyni. Możemy zobaczyć, że ten port w 1921 roku jeszcze nie istnieje na mapie, w 1926 roku są już pierwsze falochrony, ale dopiero w 1929 roku widzimy zarys portu istniejącego do dzisiaj, kanały i baseny portowe - opowiada Maciej Maksymowicz. - Punktem wyjścia była dla mnie mapa z 1926 roku, chciałem, żeby obraz tej mapy korespondował z narracją pochodzącą z przewodnika turystycznego po polskim wybrzeżu autorstwa Józefa Staśki, właśnie z 1926 roku (publikacja pt. „Przewodnik po polskiem wybrzeżu”, wydana nakładem Polskiego Towarzystwa Księgarni Kolejowych „RUCH” SA). Eksponowane na wystawie zdjęcia pochodzą z lat dwudziestych oraz trzydziestych.

Nie zawita tu żaden obcy statek

Oglądamy zdjęcia i pocztówki, a lektor czyta to, co Józef Staśko napisał o Pucku: "W miesiącach letnich przez Puck przewala się taka masa turystów i letników, że wzrost jego w przyszłości jest pewny... Nie można jednakże spodziewać się, by Puck stał się letniskową miejscowością. Z wielkim nakładem zbudowane łazienki nad morzem stoją w lecie dotąd pustką, rzadko tylko przesunął się tamtędy gość kąpielowy. Samo morze pod Puckiem nie sprzyja kąpielom z powodu swej niedostępności ze stromego wybrzeża, braku odpowiedniej plaży, braku podwodnego, dogodnego miejsca pod kąpiele, wreszcie z powodu zbyt małego procentu soli. Zatoka pod Puckiem to nie Bałtyk pod Wielką Wsią czy Karwią".