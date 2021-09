Polskie podróbki udawały „chemię z Niemiec” i trafiały także tam. Straty wyceniono na 12 milionów

Śledczy nie ujawniają liczby opakowań ani tirów, jakie wyjechały z położonej w Wielkopolsce fabryki. Nie podają również składu chemicznego produktów, które imitowały bardzo popularny odplamiacz, żele i proszki do prania. Jednak o skali działalności mówi już sama kwota domniemanych strat producentów, którzy finansowo ucierpieli na aktywności „gangu praczy”, bo tak, zapewne można by ochrzcić zorganizowaną grupę przestępczą, działającą w higienicznej branży.

- Jak ustalono, grono osób skupionych wokół mężczyzny zarządzającego legalnie działającą fabryką środków chemicznych, wykorzystując infrastrukturę i siłę roboczą jej pracowników, wytwarzało własnej produkcji żel, a następnie rozlewało go do butelek imitujących oryginalne produkty markowych firm. Tak przygotowane opakowania wraz z zawartością, oznaczano podrobionymi znakami towarowymi i przekazywano do dalszej dystrybucji na terenie kraju i za granicę – relacjonuje modus operandi prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu.