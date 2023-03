Polskie panie służą w policji prawie sto lat! Koledzy bardzo je cenią ZDJĘCIA

Polska Policja Kobieca - takei były początki

26 lutego 1925 ówczesny minister spraw wewnętrznych polecił utworzyć Policję Kobiecą. Zakres zadań, któremu musiała sprostać wtedy formacja, był szeroki. Co więcej, w tamtym czasie zaczęło przybywać przestępstw zarówno w środowisku nieletnich, jak i rodzinnym. Doskonałymi realizatorkami zadań właśnie w tych obszarach okazały się kobiety, co znacząco wyróżniało je na tle kolegów z pracy.

W tamtym czasie decyzja o zostaniu policjantką wiązała się z wieloma wyrzeczeniami, nie każdy mógł spróbować swoich szans w tym zawodzie. Do kryteriów zaliczano m.in. wiek i wzrost.

Do służby nie mogła zostać przyjęta kandydatka, która miała mniej 164 cm wzrostu, a także taka, której wiek nie mieścił się w oczekiwanym przedziale 25-40 lat. Co więcej, do mundurowych szeregów zapraszano tylko panny i wdowy. Kobieta, która marzyła o byciu żoną, musiała odłożyć swoje plany na najbliższych 7 lat.