Polskie marki odzieżowe. Te ubrania powstają w naszym kraju! [GALERIA]

Polskie marki odzieżowe. Te firmy szyją ubrania w naszym kraju

Choć jest ich coraz więcej, wiele osób nadal nie ma pojęcia, że w ogóle istnieją. Nie promują się na tak szeroką skalę, jak znane sieciówki, a ich nazwy nie są tak rozpoznawalne. Mimo to warto się nimi zainteresować, bo w większości przypadków jakość ubrań znacznie przewyższa tę sieciówkową.

Mniejsze firmy to także lepsza obsługa klienta, indywidualne podejście do jego potrzeb. Wiele firm modyfikuje swoje modele i realizuje specjalne zamówienia, co raczej nie jest możliwe w przypadku wielkich koncernów odzieżowych.