Polskie kajakarki zdobyły historyczny medal! Kobieca czwórka ma brąz na igrzyskach w Tokio

Polska czwórka kobieca od początku rywalizacji w Tokio spisywała się bardzo dobrze. Polki jak burza przeszły eliminacje i rozbudziły duże nadzieje medalowe.

W nocy najpierw doszło do wyścigu półfinałowego i nasze zawodniczki znowu popłynęły wspaniale. Wygrały z reprezentantkami Nowej Zelandii i do finału awansowały z najlepszym czasem. W starciu o medale konkurencja była bardzo mocna. Od początku świetnie płynęły Węgierki i to one ostatecznie zdobyły mistrzostwo olimpijskie w tej konkurencji. Polki stoczyły twardy bój, bowiem na półmetku wyścigu finałowego zajmowały czwarte miejsce, bo oprócz Węgierek wyprzedzały je zespoły Białorusi i Nowej Zelandii. Finisz był niezwykle emocjonujący. Zaraz za Węgierkami linię mety minęły Białorusinki, a Polki przypłynęło jako trzecie i chwilę później odebrały brązowe medale. Nasza drużyna popłynęła w składzie: Karolina Naja, Anna Puławska, Justyna Iskrzycka i Helena Wiśniewska.