Polskie drużyny rozpoczną sezon 2023/2024 od drugiej rundy Ligi Konferencji. To nagroda za grę Legii Warszawa w fazie grupowej LE

Podział miejsc w eliminacjach europejskich pucharów

Ranking UEFA nagradza regularność. Polskie kluby piłkarskie wciąż zaliczają epizody, głównie w fazie grupowej Ligi Europy. Tegoroczna gra Legii Warszawa w tych rozgrywkach dała nieco pozytywnych emocji. A przypomnijmy, że od sezonu 2021/2022 UEFA dołożyła trzeci szczebel pucharowy w postaci Ligi Konferencji. To miała być trampolina, z której skorzystają słabsze drużyny Europy. Przedstawiciele PKO Ekstraklasy nie wykorzystali nawet takiej szansy. Wspomniana Legia awansowała do Ligi Europy tylko dlatego, że... odpadła ze ścieżki eliminacyjnej do Ligi Mistrzów.

Dobra postawa Legii Warszawa w eliminacjach i dwie grupowe wygrane (1:0 w Moskwie ze Spartakiem i 1:0 u siebie z Leicester City) przełożyły się na dodatkowe punkty do rankingu krajowego. Dzięki temu Polska zaliczyła w rankingu UEFA skok z 30 na 28 miejsce. A to z kolei oznacza, że nasze kluby będą mogły zaczynać eliminacje do Ligi Konferencji od drugiej rundy.