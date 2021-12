Polski pacjent się zmienił, nie jest już potulną owieczką z którą system może robić co chce

Do tej pory wszelkie reformy system ochrony zdrowia dokonywały się bez udziału pacjentów, bo urzędnicy z góry wiedzieli co dla nich dobre. W raporcie Pana autorstwa najważniejsi są pacjenci i ich doświadczenia zebrane podczas leczenia w podstawowej opiece zdrowotnej, poradniach specjalistycznych i w szpitalach. Jaka była geneza tego raportu?

Pomysł przygotowania takiego raportu kiełkował w głowach naszego zespołu już od kilku lat. Uderzyło nas to, że na Zachodzie coraz więcej mówi się o Patient Experience, czyli doświadczeniach pacjenta. W wielu systemach ochrony zdrowia próbuje się wbudować troskę o doświadczenia pacjenta nie tylko w relacje z personelem medycznym ale szerzej, w cały system opieki zdrowotnej i na każdym etapie - od przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, przez poradnie specjalistyczne po szpital. Wiedzieliśmy, że powstają analizy na ten temat, poradniki i wytyczne, że bada się doświadczenia pacjentów w sposób wystandaryzowany, systemowy. Dlaczego? Bo uznaje się, że pacjentowi trzeba zapewnić nie tylko opiekę medyczną, ale również zatroszczyć się o jego dobrostan fizyczny i psychiczny, o to by jego doświadczenia z kontaktów z lekarzem POZ, specjalistą czy szpitalem były jak najlepsze.