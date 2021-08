Polski Ład. Wiceminister infrastruktury Marcin Horała na spotkaniu w Pucku

Jak wyjaśnił wiceminister infrastruktury drugą z przyczyn serii prowadzonych przez niego spotkań, jest "daleko idące zakłamanie i manipulacja dotyczące tego, czym jest Polski Ład".

- Klasycznym przykładem jest kwestia dotycząca zmian w podatkach i składkach, które przecież są prostą matematyką. Po pierwsze do finansów publicznych wpłynie o 14 mld zł mniej, co już pokazuje, że jest to znacząca obniżka podatków, i jest to również 14 mld zł w kieszeni podatników, Polaków więcej - tłumaczył Marcin Horała. - 18 mln podatników na tym zyska, a 9 mln osób przestanie w ogóle płacić podatek od dochodów osobistych, w tym np. 2/3 emerytów przestanie płacić PIT od swojej emerytury.