Polski Ład. Ulga dla rodzin, wspólne rozliczenia małżonków – wyjaśnia Jan Sarnowski, wiceminister finansów

W ramach Polskiego Ładu wprowadzony zostanie PIT-0 dla rodzin 4+. To prawdziwa prorodzinna rewolucja w podatkach i realna pomoc dla polskich rodzin. Dzięki niej zdecydowana większość rodziców, którzy wychowują co najmniej 4 dzieci, przestanie płacić PIT. Nowa preferencja podatkowa dla rodzin 4+, obok takich programów jak 500 plus czy wyprawka szkolna, to realna i wymierna pomoc dla rodzin. Skorzysta z niej ok. 110 tys. rodziców – podatników.