Polski Ład dla rolnictwa. Poseł Kazimierz Smoliński w Barłożnie. „Dla nas polska wieś jest bardzo ważna”

Polski Ład to również polska wieś. O zmianach, które mają dotyczyć rolników, rozmawiano podczas spotkania w piątek, 30 lipca w jednym z największych gospodarstw rolnych na Kociewiu, które prowadzi w Barłożnie Waldemar Ciesielski.

– Działamy w przeciwieństwie do poprzedniego rządu, który chciał tworzyć Polskę, rozwijając wielkie metropolie, po to aby dobro wytworzone w nich rozlewało się na mniejsze miejscowości – ta forma się nie sprawdziła. Dla nas polska wieś jest bardzo ważna. To jeden z rdzeni naszego programu. Chcemy ją wspierać. Nie tylko jak do tej pory. Chcemy też zwiększyć zwrot podatku akcyzowego o 10 proc. dla rolników – mówił Kazimierz Smoliński, poseł PiS.