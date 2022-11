Polski eksport żywności rośnie. Firma Elewarr wysyła pszenicę z Gdyni do Wybrzeża Kości Słoniowej

Przypomnijmy, że niedawno Elewarr podpisał umowę o współpracy z gdańską spółką Mondry, która dzierżawi dawny Bałtycki Terminal Zbożowy w Gdyni. Zawarte porozumienie umożliwia spółce korzystanie z magazynów zbożowych zlokalizowanych w Porcie Gdynia, czyli zwożenie tam towarów z magazynów Elewarr oraz przechowanie asortymentu w celach eksportowych.

W ramach tego porozumienia Elewarr rozpoczął pierwszy w swojej 30-letniej historii eksport zboża drogą morską. Pierwszy wolumen pszenicy jest już ładowany na statek w porcie zbożowym w Gdyni. Towar spółki zostanie bezpośrednio wyeksportowany do Wybrzeża Kości Słoniowej.

- Po raz pierwszy w historii będziemy eksportować drogą morską nasz towar - mówi Hubert Grzegorczyk, prezes zarządu Elewarr sp. z o.o - To bezpośredni skup od polskich rolników, który zostanie wyeksportowany do Wybrzeża Kości Słoniowej. To nasz największy sukces w ostatnich latach. Do tej pory sprzedawaliśmy towar na lokalnym rynku, jednak w związku z obecną sytuacją na świecie, zdecydowaliśmy się eksportować polskie zboże do tych zakątków świata, gdzie do tej pory nie docierało. Nie zatrzymujemy się tylko na jednym statku, mamy plan, aby kolejne transze naszej pszenicy, ale być może też innych produktów od polskich rolników były eksportowane właśnie drogą morską. Statek ma pojemność 33 tys. ton, konkretnej ilości załadunku zdradzić nie mogę, ze względu na umowy międzynarodowe, jednak zapewniam, że jest to pokaźna liczba, która przyczyni się do tego, że mieszkańcy Wybrzeża Kości Słoniowej będą mogli liczyć na to, że polskie zboże ich wykarmi.