Polska z lepszym wynikiem niż grą w meczu z Albanią. Bogusław Kaczmarek: Robert Lewandowski na boisku jest cierpiętnikiem

Trudno jednak nie oprzeć się wrażeniu, że w meczu z Albanią wynik był lepszy niż gra naszej reprezentacji. Owszem, Polacy mieli więcej jakości, kontrolowali większość meczu, ale przy tym grali chaotycznie i mieli problem z kreowaniem sytuacji bramkowych.

CZYTAJ TAKŻE: Wyniki na żywo i tabele eliminacji MŚ 2022 w Europie. Które miejsce ma Polska w grupie?

- Z gry zadowolony może być ktoś, komu satysfakcję dały dwa celne strzały na bramkę rywala – mówi Bogusław Kaczmarek, były trener Lechii Gdańsk i asystent Leo Beenhakkera w reprezentacji w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim”. - O poziomie tego meczu świadczą statystyki, bo dwóch naszych strzałów rywale dołożyli jeden. Jednak celem nadrzędnym, co jest banałem i truizmem, było zwycięstwo w Tiranie obojętnie w jakich warunkach. To się udało drużynie trenera Paulo Sousy. Selekcjoner jednak ponownie nie trafił ze składem i straciliśmy pierwszą połowę. Jakub Moder i Kamil Jóźwiak byli mało użyteczni w pierwszych 45 minutach. Większość akcji szła lewą stroną, na której szarpał Tymoteusz Puchacz. Moder był ociężały, apatyczny i niewiele wnosił, a jedna dograna piłka z rzutu wolnego, po której pachniało bramką, to zdecydowanie za mało. Nie dziwię się późniejszym zmianom i gratuluję decyzji. Na pewno byliśmy w tym meczu zespołem lepszym i dojrzalszym, a od 60 minuty Albanii już praktycznie nie było na boisku. A bramka jaką strzeliliśmy? Było czterech obrońców i jeden Karol Świderski, ale rywale kryli pole, a nikt nie pilnował naszego napastnika.