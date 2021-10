Polska z Albanią gra o drugie miejsce w grupie. W Tiranie liczyć się będzie tylko zwycięstwo biało-czerwonych Rafał Rusiecki

W pierwszym meczu Polska pokonała Albanię 4:1. Jak będzie w rewanżu w Tiranie? Szymon Starnawski

W eliminacjach do mistrzostw świata 2022 Polakom zostały do rozegrania jeszcze trzy mecze. We wtorek, 12 października zmierzą się na stadionie w Tiranie z Albanią i będzie to starcie decydujące o końcowym rozstawieniu w grupie. Drużyna Paulo Sousy musi wygrać, aby nie drżeć o wyniki w innych meczach.