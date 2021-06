Polska - Słowacja 14.06.2021 r. Biało-czerwoni zawiedli i przegrali pierwszy mecz na EURO 2020. Wynik meczu, na żywo, RELACJA

Polska - Słowacja, EURO 2020, 14.06.2021: Zacząć turniej od zwycięstwa

Reprezentacja Polski meczem ze Słowacją rozpocznie EURO 2020. Dla biało-czerwonych to kluczowy mecz, który muszą wygrać, aby potem myśleć o spotkaniach z silniejszymi zespołami Hiszpanii i Szwecji.

Słowacja na pewno nie będzie wygodnym rywalem, a w kadrze zespołu znalazł się bramkarz Lechii Gdańsk, Dusan Kuciak oraz były piłkarz biało-zielonych, Lukas Haraslin. To jednak biało-czerwoni przystąpią do tego spotkania w roli faworyta. Robert Lewandowski rozegrał wyśmienity sezon, a podczas EURO 2020 będzie chciał prowadzić drużynę narodową do zwycięstw. Wygrana ze Słowacją mocno przybliży nasz zespół do wyjścia z grupy.