Polska - Rosja NA ŻYWO 1.06.2021 r. Gdzie oglądać transmisję w TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA, SKŁADY DRUŻYN

Zbigniew Boniek porównuje Euro 2020 do dyskoteki. "Chcemy wyjść jako ostatni - nawaleni i zadowoleni"

Zbigniew Boniek był we wtorek gościem "Radia ZET". Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej mówił o swoich odczuciach przed startem mistrzostw Europy. Zwycięstwo w pierwszym meczu może według niego stworzyć doskonałą atmosferę do osiągnięcia sukcesu. Powtórzenie lub poprawienie wyniki sprzed pięciu lat może być trudne, zwłaszcza że już wtedy trafiliśmy do najlepszej ósemki turnieju.