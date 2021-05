Polska - Rosja 1.06.2021 r. W jakim składzie zagrają Polacy? Na kogo postawi Paulo Sousa za Lewandowskiego, Szczęsnego i Rybusa? [galeria] Paweł Stankiewicz

Mecz Polska - Rosja już we wtorek (1.06.2021 r.)! Polska zagra we Wrocławiu z Rosją w towarzyskim meczu w ramach przygotowań do EURO 2020. Na kogo postawi Paulo Sousa? Kto zastąpi Wojciecha Szczęsnego, Roberta Lewandowskiego i Macieja Rybusa? Sprawdźcie przewidywany skład reprezentacji Polski na mecz z Rosją.