Polska Rada Centrów Handlowych apeluje do rządu o doprecyzowanie przepisów dotyczących obowiązku zasłaniania nosa i ust na terenie sklepów

A tych – jak wynika z obserwacji branży, jest niestety coraz więcej.

– podsumowuje zarząd PRCH.

Przed nieprecyzyjnymi przepisami, a konkretniej – przed niewłaściwym sposobem wprowadzania ich w życie, przestrzegali już na początku sierpnia br., kiedy ówczesny minister zdrowia, Łukasz Szumowski dopiero zapowiadał, że osoby bez maseczek nie będą miały wstępu do sklepów, prawnicy.

- Od samego początku jako prawnicy wskazujemy, że wszystkie obostrzenia, zarówno te dotyczące maseczek, jak i zakazu wstępu do lasu, szybko zresztą zniesionego, są wprowadzane w nieprawidłowy sposób. Niektóre sądy zaczynają już też to przyznawać. Że bez jednoczesnego wprowadzenia stanu wyjątkowego albo stanu klęski żywiołowej, wprowadzanie takich ograniczeń nie jest możliwe. Wydaje się, że niestety pod tym kątem cały czas nic się nie zmienia. Władza wyda decyzję, niektórzy będą ją respektować ze strachu czy dla świętego spokoju, a inni nie, policja będzie miała polecenie egzekwowania nowych przepisów, nie bacząc na to, czy zostały one wprowadzone legalnie