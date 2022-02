Polska pomoc ruszy na Ukrainę. Przekażemy przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe „Piorun” oraz amunicję

Już wcześniej Paweł Solocha, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego deklarował, wsparcie naszych sąsiadów około kilkudziesięcioma tysiącami sztuk amunicji, w tym również artyleryjskiej . Podkreślał przy tym, że będzie ona służyć wyłącznie obronie . Premier Mateusz Morawiecki , który przebywał w Kijowie we wtorek, 1 lutego, zapowiadał, że Polska w niedalekiej przyszłości przekaże Ukrainie przenośne rakietowe zestawy przeciwlotnicze „Grom”, lekkie moździerze i drony rozpoznawcze.

Przenośny przeciwlotniczy zestaw rakietowy „Piorun” to polskiej produkcji zestaw przeznaczony do zwalczania nisko lecących statków powietrznych, samolotów, śmigłowców oraz bezzałogowych statków powietrznych. Zasięg pocisku to 6,5 km, a maksymalna wysokość - 4 km. Przez wielu ekspertów „Piorun” uważany jest za jeden z najlepszych sprzętów w swojej klasie na świecie.