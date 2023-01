Polska piłka ręczna w drugiej rundzie mistrzostw świata 2023. W środę, 18 stycznia mecz z Hiszpanią, a następne co dwa dni Rafał Rusiecki

Nasi szczypiorniści w katowickim Spodku przegrali dwa z trzech spotkań mistrzostw świata. Oby w Krakowie szło im lepiej Lucyna Nenow

Z Katowic do Krakowa przenosi się reprezentacja Polski w piłce ręcznej, która rywalizuje na mistrzostwach świata 2023. Biało-czerwoni zachowuję dorobek punktowy z pierwszej części turnieju. A to oznacza, że na starcie są w bardzo złej sytuacji, bo mają zero punktów. Od środy, 18 stycznia 2023 roku co dwa dni grać będą o spełnienie marzeń. Zmierzą się kolejno z Hiszpanią, Czarnogórą i Iranem.