Polska piękna i niezwykła. Punktowo. Felieton Artura Kiełbasińskiego, redaktora naczelnego "Dziennika Bałtyckiego"

Najważniejsze punkty wabiące turystów są znane. Zakopane czyli Krupówki i droga do Morskiego Oka. W mediach oglądamy gigantyczne kolejki do busów. W Internecie znajdujemy opisy awantur o miejsce na parkingu na Palenicy Białczańskiej, skąd wyrusza się do Morskiego Oka. Efekt? Wprowadzenie rezerwacji online na miejsca parkingowe. Każdy miłośnik Tatr z głębokim niepokojem ogląda „korek” na schodach nad Morskie Oko czy kolejki, aby wejść na Giewont. Równie dobrze (?) jest na północy, nad morzem. Tłumy nad Bałtykiem radują się z wakacji. W Sopocie w jeden weekend odnotowano 30 tys. wejść na molo. Cudownie…

No więc z tą cudownością bywa różnie. Bo ruszyliśmy w miejsca znane, popularne, wypromowane. Efektem są tłumy w Tatrach, Sopocie, Mielnie. Ale tłumy to także negatywne zjawiska w miejscowościach turystycznych. Brudne plaże, brudne szlaki, hałas. W Sopocie czy Zakopanem od lat mieszkańcy skarżą się na uciążliwości związane z letnimi lub weekendowymi turystami. I nie chodzi tu tylko o kwestie porządkowe, ale też wpływ na miejską gospodarkę. Rosnące błyskawicznie ceny nieruchomości (głównie „inwestycyjnych”, na wynajem) to realny problem dla młodych ludzi nie mogących kupić mieszkania. Tłumy turystów w punktowych lokalizacjach, to drożejące usługi, brak pracowników. Ostatnio rozgorzała dyskusja na temat cen na Krupówkach – w jednej z tamtejszych restauracji cena piwa to 16 zł za kufel. Komentarz znajomego często odwiedzającego knajpy nad morzem był lakoniczny: „to prawie normalne latem, w czym problem?”.