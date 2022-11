Polska Moc Biznesu: Ewa Jankowska (Tauron): Węgla nie zabraknie i jest dobrej jakości

Podczas kongresu Polska Moc Biznesu spróbowaliśmy zweryfikować informacje o trudnym okresie przygotowania do zimy. O sytuacji firm wytwarzających energię rozmawialiśmy z Ewą Jankowską, wiceprezes Tauron Wytwarzanie.

- Mamy na placach oraz zakontraktowany węgiel na poziomie gwarantującym bezpieczną pracę w obecnym sezonie grzewczym – podkreśla Ewa Jankowska. – Do tego jednoznacznie mówię, nie ma żadnych powodów, by kwestionować jakość obecnego na rynku węgla. Ten węgiel jest badany przez nasze służby kontroli jakości i z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że spełnia on normy i jest nie gorszy od polskiego węgla.