Polska - Meksyk 22.11.2022 r. Mundialowa klątwa Roberta Lewandowskiego. Kapitan zmarnował karnego i Polska nie wygrała

Asem atutowym biało-czerwonych miał być oczywiście Robert Lewandowski. Fani zespołu z Meksyku nie znają za bardzo naszych piłkarzy, ale właśnie „Lewego” obawiali się najbardziej. 54 minuta była kluczowa w tym spotkaniu. Lewandowski próbował dojść do sytuacji strzeleckiej, ale był ostro powstrzymywany przez obrońcę rywali. Sędzia puścił grę, ale po kilkudziesięciu sekundach zainterweniował VAR. Arbiter z Australii poszedł obejrzeć sytuację na monitorze i podyktował karnego! To był dar niebios, bo do tej pory należało spuścić zasłonę milczenia na ofensywne poczynania wybrańców Czesława Michniewicza. Tymczasem w takiej sytuacji nasza reprezentacja stanęła przed szansą na objęcie prowadzenia w tym bardzo ważnym i trudnym meczu. Do piłki podszedł Lewandowski i… strzelił jak nie on. Bez spowolnienia, nie w swoim stylu, w sposób sygnalizowany i Guillermo Ochoa obronił złe uderzenie „Lewego”. Polak tylko przeklął pod nosem, ale było już na późno, bo wyśmienita sytuacja została zmarnowana. Jeden z najlepszych napastników świata nie wprowadził drużyny i kibiców w wyborne humory. Można mówić o klątwie Lewandowskiego, który wciąż pozostaje bez gola w turniejach finałowych mistrzostw świata.