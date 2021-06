Polska liże rany po porażce ze Słowacją. Grzegorz Krychowiak: Nie oczekuję od nikogo, żeby w nas wierzył [zdjęcia]

Krychowiak fatalnie zaczął EURO 2020. Nie dość, że grał słabo, to jeszcze dostał czerwoną kartkę i osłabił drużynę.

Przed reprezentacją Polski szalenie trudne, ale i bardzo ważne spotkanie z Hiszpanią. Może okazać się decydujące, czy nasi piłkarze będą jeszcze w grze o wyjście z grupy. Przed zespołem jest jeszcze inne trudne zadanie, czyli próba odzyskania zaufania i wiary u kibiców, po kompromitacji w spotkaniu ze Słowacją.

- Najlepszą odpowiedzią może być kolejne spotkanie. Bardzo trudne, z wymagającym rywalem, ale z którym można zdobyć punkty. Pokazała to Szwecja. Nie będę mógł zagrać w tym meczu, ale liczę, że koledzy osiągną dobry wynik w Sewilli. Po meczu ze Słowacją widziałem w chłopakach złość i frustrację. Każdy z nas przegrał ten mecz. Potrzebujemy regeneracji fizycznej i mentalnej, a przed nami kolejny mecz i możliwość rehabilitacji – mówi pomocnik biało-czerwonych. - Teraz już nie oczekuję od nikogo, żeby w nas wierzył. Nie chcę niczego obiecywać, bo każdy mecz będzie trudny. Najważniejsze, żeby była wiara w zespole, że możemy osiągnąć dobry wynik. Ja źle spałem, ale dla innych zawodników to też była trudna noc. Patrzę nas was i widzę, że nie ma wiary, ale ja wierzę, że możemy wyjść na boisko i powalczyć z Hiszpanią – dodał Krychowiak.