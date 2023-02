Polska Liga Żeglarska i Żeglarska Liga Mistrzów wracają do Sopotu. Na Zatoce Gdańskiej rekordowa frekwencja. Zgłosiło się 50 klubów | FOTO

Sezon prestiżowych regat na Zatoce Gdańskiej rozpoczyna się w piątek 19 maja 2023 roku, gdy uroczyście zainaugurowana zostanie Polska Liga Żeglarska. Dzień później na akwenie w Sopocie ruszą wyścigi najwyższej klasy rozgrywkowej - ekstraklasy. Tydzień po nich wystartuje I liga (27-28 maja). W czerwcu z mola w Sopocie będzie można kibicować uczestnikom międzynarodowej Żeglarskiej Ligi Mistrzów (14-18.06), a później też paniom, które rywalizować będą w ramach Żeglarskich Mistrzostw Kobiet - WOMEN ON WATER (24-25.06).

Regaty w Sopocie cieszą się sporym uznaniem. Już wiadomo, że frekwencja będzie rekordowa. W sezonie 2023 roku stawi się 50 klubów. To wzrost o 5 zespołów, w porównaniu z sezonem 2022.

‒ Regaty, organizowane w bezpośredniej bliskości sopockiego molo, są zawsze niezwykle widowiskowe. Szczególnie emocjonująco zapowiadają się Żeglarska Liga Mistrzów i rywalizacja załóg kobiecych „Women on water”. Już teraz zapraszam mieszkańców i turystów do kibicowania z molo startującym drużynom. To najpiękniejsza żeglarska arena w Polsce, a może i w Europie – mówi Grażyna Dobrzyńska, dyrektor MOSiR Sopot, który zarządza molem i jachtową mariną.