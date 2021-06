Polska - Islandia NA ŻYWO, LIVE 8.06.2021 r. Polska nie dała rady Islandii. Czego spodziewać się na EURO 2020? [zdjęcia]

CZYTAJ TAKŻE: EURO 2020. Program, terminarz, wyniki. Kiedy grają Polacy?

Test z Islandią nie wypadł okazale. Biało-czerwoni dłużej utrzymywali się przy piłce, ale nie wynikało z tego olbrzymie zagrożenie dla bramki rywali. Za to nie uniknęli błędów w defensywie i ponownie dał o sobie znać stały fragment gry. W 24 minucie po dośrodkowaniu z rzut rożnego głową zagrał Aron Gunnarsson, a z bliska piłkę do siatki skierował Albert Gudmundsson. Piłki nie wybili Świerczok i Kędziora, a do tego źle ustawiony był Piotr Zieliński, który złamał linię spalonego. Początkowo bramka nie była uznana, ale po interwencji VAR sędzia uznał gola biało-czerwonym. Korzystnie za to zaprezentował się Tymoteusz Puchacz i jest coraz bliżej tego, aby mecz ze Słowacją rozpocząć w podstawowym składzie. W 34 minucie faulowany w środku pola był Lewandowski, ale zdążył odegrać piłkę do Puchacza. Sędzia zastosował przywilej korzyści, a po zagraniu właśnie wspomnianego wcześniej Puchacza wyrównującego gola strzelił Piotr Zieliński. Za chwilę jeszcze okazję bramkową miał Jakub Moder i to tyle z ofensywnych popisów biało-czerwonych. Aktywny był Lewandowski, ale koledzy nie potrafili mu stworzyć żadnej sytuacji bramkowej i to w drugiej połowie się nie zmieniło.