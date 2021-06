Polska - Hiszpania NA ŻYWO 19.06.2021 r. Brawo Polacy! Gdzie oglądać transmisję TV i stream w internecie? Wynik meczu, online, RELACJA

Ponadto, wszystkich Czytelników zapraszamy do śledzenia tekstowej relacji na żywo z tego pojedynku w naszym serwisie - www.dziennikbaltycki.pl.

Polska - Hiszpania, EURO 2020, 19.06.2021: Biało-czerwoni wrócą do gry?

Polacy fatalnie rozpoczęli EURO 2020, bo od porażki ze Słowacją. Margines błędu się wyczerpał i w spotkaniach ze znacznie silniejszymi reprezentacjami Hiszpanii i Szwecji nie mogą sobie pozwolić na wpadki.

Hiszpanie nie wygrali ze Szwecją i do meczu z biało-czerwonymi przystąpią zmobilizowani. To rywale będą faworytami tego spotkania, a Polacy muszą pokazać charakter i po słabej grze ze Słowacją urwać punkty Hiszpanii, żeby wrócić do gry o wyjście z grupy. W przypadku porażki Polacy ostatecznie pożegnają się z EURO 2020.

Polska - Hiszpania, EURO 2020. Kursy, typy bukmacherów