Polska - Chile 16.11.2022 r. Krzysztof Piątek dał Polsce wygraną nad Chile. Mankamentów w grze jednak nie brakuje

Jak wyglądała gra biało-czerwonych na stadionie Legii w Warszawie? Mówiąc krótko – źle. Cała pierwsza połowa toczyła się pod dyktando rywali, którzy nie potrafili wywalczyć awansu na mundial w Katarze. Jan Bednarek i Kamil Glik nie grają w klubach i to było widać w ich postawie na boisku, nie przekonywał Szymon Żurkowski, a napastnicy nie mieli okazji, aby stworzyć sytuację bramkową. Arkadiusz Milik podjął próbę z dystansu i pomylił się nieznacznie. To jednak rywale prezentowali się zdecydowanie lepiej i spokojnie rozgrywali piłkę. Piłkarze z Chile mieli swoje okazje bramkowe, ale bardzo dobrze spisywał się w bramce Łukasz Skorupski. Wyróżniająca się postawa bramkarza świadczy o tym, że drużyna grała słabo i bez żadnego pomysłu. Brakowało utrzymania się przy piłce i lepszego jej rozegrania.

Początek drugiej połowy to podobny obraz gry. To dalej nie był dobry mecz w wykonaniu biało-czerwonych. Michniewicz robił zmiany i one w pewnym stopniu zmieniły postawę zespołu. Zwłaszcza dużo dało pojawienie się na boisku Bartosza Bereszyńskiego, Kamila Grosickiego i Krzysztofa Piątka. Pozytywną zmianę w środku pola dał także Damian Szymański. Bereszyński dał więcej spokoju z tyłu, ale też dobrze współpracował z Grosickim, który potrafił wygrywać pojedynki i stwarzać zagrożenie w polu karnym rywali. Długo wydawało się, że mecz zakończy się bezbramkowym remisem, ale przesądził jeden stały fragment gry.