Polska chce pozyskać nowe okręty podwodne, ale plany są tajne. Dyskusja po liście opisującym incydent na ORP Orzeł

- Rząd od samego początku objęcia władzy zapowiadał wsparcie i potężne inwestycje we flotę Marynarki Wojennej. Jednak działania na przestrzeni ostatnich 6 lat wykazują tylko nieudolność obozu rządzącego. Powinno to budzić nasz niepokój o bezpieczeństwo marynarzy oraz stan, zdolności operacyjne i przyszłość Marynarki Wojennej - podkreśla Sławomir Rybicki .

W odpowiedzi Ministerstwo Obrony Narodowej zapowiedziało, słowami wiceministra Wojciecha Skurkiewicza, pozyskanie dla Marynarki Wojennej nowych okrętów podwodnych w ramach programu Orka, włączonego do Programu Modernizacji Technicznej polskiej armii do roku 2035. Skurkiewicz mówi również o tzw. rozwiązaniu pomostowym, czyli zapewnieniu "tymczasowych" okrętów podwodnych, aż nowe Orki wejdą do służby. Takie rozwiązanie zapowiadał na początku lutego 2020 r. szef MON, Mariusz Błaszczak, informując o planie "wypożyczenia" od marynarki szwedzkiej jednostek A-17. Analitycy spekulują jednak, że rozwiązanie to okazało się bardzo drogie i być może za szansę na "pomost" uznano przywrócenie do pełnej zdolności ORP Orzeł.