„Polska bez gaci”. Najnowsza książka Krzysztofa Skiby, czyli felietony na wesoło o często mało wesołych sprawach

Dlaczego „Polska bez gaci”?

Tytuł książki jest prowokacyjny. Ale „Polska bez gaci” to Polska obnażona. Jest przecież tak, że jak zdejmiemy gacie, to nie da się niczego ukryć. Tu mamy całą prawdę o Polsce. Nie są to jednak jakieś seksualne czy seksistowskie przemyślenia, tylko felietony na wesoło o często mało wesołych sprawach.

Zamieszczałeś te felietony najpierw na swoim fanpage'u.

To felietony z ostatnich dwóch lat. Dawniej zamieszczałem felieton raz albo dwa razy w tygodniu, ale w czasach pandemii ukazywały się codziennie. W „Polsce bez gaci” zamieściłem, moim zdaniem, najlepsze felietony. Te, które miały po kilkadziesiąt tysięcy wyświetleń i kilkaset tysięcy wyświetleń, a kilka z nich osiągnęło nawet rekord wynoszący dwa i pół miliona odsłon. Dodałem też kilka felietonów publikowanych gdzie indziej, a także nieopublikowanych.

Podczas pandemii miałeś dużo czasu na pisanie. Życie sceniczne i towarzyskie zamarło...