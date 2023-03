Polska armia będzie silną kobietą. Będzie strzec Ojczyzny i bronić jej. Dobrym tego przykładem jest Akademia Marynarki Wojennej

W polskim wojsku panie stanowią około 8 procent wszystkich żołnierzy zawodowych. Jednak z roku na rok przybywa studentek wojskowych uczelni. Tak jest m.in. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, gdzie w ciągu ostatnich 10 lat odnotowano aż 5-krotny wzrost liczby studentek na wojskowych kierunkach. Z 516 szkolących się tam podchorążych, 153 to panie, czyli prawie 30 procent. A z danych jasno wynika, że z każdym kolejnym rocznikiem może być ich tylko więcej. „Za mundurem panny sznurem” powinniśmy zatem interpretować w sposób zupełnie dosłowny.

- Zawsze chciałam dołączyć do służb mundurowych – mówi nam mar. podchorąży Eliza Mituła. - To nasza rodzinna tradycja. Marynarka Wojenna była dla mnie oczywistym wyborem, ze względu na moje duże zamiłowanie do sportów wodnych i żeglugi, ponieważ pochodzę z Mazur. Kobiety są w wojsku i działają w nim aktywnie. Zwyczajnie jesteśmy w nim potrzebne.