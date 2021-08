Polscy strażacy walczą w Grecji z pożarami. Tomasz Czyż: Wysłaliśmy tam profesjonalistów

Kontyngent 150 strażaków z komend we Wrocławiu i Poznaniu wysłała Polska na pomoc Grecji. Nasi walczą z pożarami lasów na wyspie Eubea (Evia), gdzie sama temperatura powietrza sięga ponad 40 st. C. Zadanie mają bardzo trudne…

Na pewno jest to ciężka robota. Bez wątpienia strażacy toczą zmagania w bardzo niekorzystnych warunkach. Oczywiście w ten zawód jest wpisany kontakt z wysokimi temperaturami, z oddziaływaniem cieplnym w trakcie pożarów. Pamiętajmy jednak, że organizmy ludzi mieszkających na stałe w Polsce nie są przyzwyczajone do panujących obecnie w Grecji temperatur. Aklimatyzacja jest zazwyczaj bezproblemowa, ale trochę czasu zajmuje. Działania prowadzą pod gołym niebem, w upalne dni, w pełnym umundurowaniu, w takich warunkach może niewygodnym, zapewniającym jednak bezpieczeństwo ratownikowi. Także sama droga na miejsce akcji jest ciężka, skomplikowana. Z drugiej strony – nie pojechali tam amatorzy. Wysłaliśmy tam doskonałych profesjonalistów, ludzi, którzy przechodzą regularne ćwiczenia w Polsce, m.in. właśnie pod kątem gaszenia lasów. Wystarczy spojrzeć, jak dokładnie są rozstawione namioty, jak rewelacyjnie działa logistyka... Wiemy, że mają na wyspie Evia bardzo dobre zaopatrzenie w wodę. Strażacy dostarczają ją na pierwszą linię walki z ogniem. Działania są prowadzone z lądu i powietrza. W doniesieniach medialnych i w relacjach w mediach społecznościowych widać, że doskonale wykorzystywane są zbiorniki bambi (elastyczne pojemniki na wodę służące do zrzutów wody na pożar z helikoptera- red.).