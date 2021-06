Polsat SupertHit Festival w Sopocie. Doda wystąpi w sukience... z łańcucha! Zobacz zdjęcia kreacji [GALERIA]

- To jest sukienka, na którą zużyliśmy ponad 80 m bieżących łańcucha, który był pozłacany. Doda specjalnie ściągała go z Dubaju! Inaczej nie zdążylibyśmy w tak krótkim terminie. Oprócz tego sukienka jest wysadzana kryształami Swarovskiego i waży ok. 15 - 16 kg. Idziemy w wielki Hollywood!- zdradza projektant Konrad Bikowski z Queens Factory.