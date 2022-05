Polsat SuperHit Festiwal 2022: Ralph Kaminski z muzyką Kory oraz nowym składem My Best Band in the World. Zobaczcie zdjęcia Agnieszka Kostuch

Ralph Kaminski był jedną z gwiazd drugiego dnia Polsat SuperHit Festiwal 2022, który odbył się sobotę, 21.05. W Sopocie wykonał minirecital. Na scenie pojawił się z nowym składem My Best Band in the World, a także zaprezentował nową piosenkę. Sprawdźcie szczegóły.