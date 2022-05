Polsat SuperHit Festiwal 2022: jubileusz zespołu LemON. Co się wydarzyło? Sporo zdjęć

Polsat SuperHit Festiwal 2022: jubileusz zespołu LemON

Zespół LemON po tym, jak muzycy zakwalifikowali się do programu talent show"Must be the music". Tak dobrze sobie radzili, że awansowali do finału. Dzięki głosom widzów udało im się wygrać.

Zobacz także:Polsat SuperHt Festiwal 2022. LemON świętuje jubileusz. Tak wyglądały początki grupy!

Chociaż od tego momentu minęło 10 lat, LemON nadal cieszy się sporą popularnością. Dowodem może być fakt, że piątkowy koncert w Operze Leśnej przyciągnął tłumy. To one bawiły się w rytm takich przebojów, jak m.in. "Napraw", "Życie jest małą ściemniarą" oraz "Scarlett".

Nie tylko Igor Herbut, lider zespołu, śpiewał w Operze Leśnej. Z okazji jubileuszu publiczność zaśpiewała zespołowi "Sto lat". Koncert jubileuszowy był wyjątkowy też z tego względu, że LemON premierowo zaśpiewał swoją piosenkę.