Polsat Plus Arena Gdańsk. Telewizja Polsat została nowym sponsorem tytularnym gdańskiego stadionu

- Polsat Plus Arena Gdańsk. Tak będzie od dziś nazywała się nasza bursztynowa duma - ogłosiła w piątek prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. - Bursztynowy stadion w Gdańsku od początku był odważnym, dla niektórych szalonym projektem. Wielu z nas pamięta rok 2007, kiedy ubiegaliśmy się o Euro 2012. To właśnie wizualizacja tego pięknego obiektu była wizytówką polsko-ukraińskiej kandydatury. Cieszymy się, że nasz stadion pozyskał partnera, który gwarantuje stabilność i działania oraz jest jednym z największych przedstawicieli grup medialnych w Polsce. Mam nadzieję, że to początek nie tylko długiej, ale i partnerskiej współpracy - dodała.