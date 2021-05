Półmetek kadencji Rady Miasta Gdańska. Co udało się zrobić, a czego nie uda się zrealizować? Szefowie klubów radnych podsumowują

Mija połowa bieżącej kadencji Rady Miasta Gdańska. Przewodnicząca Rady Miasta Agnieszka Owczarczak oraz szefowie rządzących klubów Wszystko dla Gdańska i Koalicji Obywatelskiej podsumowali dotychczasowe działania. Wyliczają dotychczasowe osiągnięcia, ale mówią też o trwających pracach i o tym, czego nie uda się zrealizować. Cezary Śpiewak-Dowbór mówi z KO nam na jakim etapie jest realizacja obietnicy nowych miejskich pływalni, a Beata Dunajewska z WDG twierdzi, że jest szansa na realizację liczby mieszkań, której w porozumieniu programowym chciał Lepszy Gdańsk. Przyznaje też, że nie wszystkie z 50 celów z programu wyborczego uda się zrealizować. Szef miejskiej opozycji z klubu Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Koralewski zarzuca im działania upolitycznione.

Od rozpoczęcia pracy obecnej Rady Miasta Gdańska mija 2,5 roku, do końca kadencji zostało drugie tyle. To pierwsza kadencja samorządu po 1989 roku, która trwa 5 lat. Przewodnicząca Rady Agnieszka Owczarczak oraz szefowie klubów rządzących - Beata Dunajewska z Wszystko dla Gdańska i Cezary Śpiewak-Dowbór z Koalicji Obywatelskiej - podsumowali dotychczasową kadencję w wykonaniu frakcji rządzącej w mieście. - Wydaje mi się, że na początku kadencji nikt nie myślał, że będzie ona tak inna od tych, które już były. Rozpoczęła się tragicznym wydarzeniem, zamordowaniem prezydenta miasta Gdańska. Od tego czasu mija 2,5 roku i chyba jeszcze nikt z nas nadal nie umie sobie tego strasznego wydarzenia wytłumaczyć. Co więcej, po ponad dwóch latach nadal nie rozpoczął się proces zabójcy prezydenta. Ponad rok temu musieliśmy zmierzyć się z pandemią, która wpłynęła na nasze życie. W Radzie Miasta Gdańska musieliśmy się przyzwyczaić do tego, że większość wydarzeń odbywa się zdalnie, również komisje i sesje Rady - mówiła przewodnicząca Agnieszka Owczarczak.

Poza tragiczną śmiercią prezydenta Pawła Adamowicza, w samej Radzie Miasta doszło do zmian personalnych.

Piotr Borawski został wiceprezydentem - mandat po nim przejął Michał Hajduk, a szefostwo w klubie KO przejął Cezary Śpiewak-Dowbór. Wieloletni przewodniczący Rady Bogdan Oleszek zamienił klub KO na WDG. Po wyborach do Sejmu, w miejsce Kacpra Płażyńskiego i Jana Kanthaka (który do Sejmu kandydował z Lublina), do Rady z klubu Prawa i Sprawiedliwości weszli Przemysław Majewski i Barbara Imianowska. Po przedwczesnej śmierci Dawida Krupeja z klubu PiS do Rady wszedł Henryk Hałas. Niebawem radną PiS powinna zostać Alicja Krasula, która przejmie mandat po Joannie C., która niedawno zrezygnowała z mandatu, a prokuratura oskarżyła ją o poświadczenie nieprawdy w oświadczeniach majątkowych.

Agnieszka Owczarczak podała, że w trwającej kadencji przyjęto: 908 uchwał na 35 sesjach Rady.

na Rady. Radni KO i WDG złożyli łącznie 845 interpelacji i 150 zapytań .

. Dla porównania radni opozycyjni z PiS złożyli 597 interpelacji i 99 zapytań .

. Rada Miasta przyznała w tym czasie Honorowe Obywatelstwo Miasta Gdańska małżeństwu aktorów Halinie Winiarskiej-Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi. Wprowadzono też zróżnicowanie na Honorowych Obywateli i Obywatelki .

małżeństwu aktorów Halinie Winiarskiej-Kiszkis i Jerzemu Kiszkisowi. Wprowadzono też zróżnicowanie na Honorowych Obywateli i . Medal Księcia Mściwoja II otrzymał pośmiertnie prezydent Paweł Adamowicz, a Medale Świętego Wojciecha przyznano prof. Grażynie Świąteckiej, Andrei Anastasiemu i Europejskiemu Centrum Solidarności.

Radni w swoim podsumowaniu jako osiągnięcia w sferze społecznej wymienili bon żłobkowy, dzięki któremu więcej rodziców może posyłać dzieci do żłobków, promowanie szczepień poprzez premiowanie w rekrutacji do przedszkoli za obowiązkowe szczepienia u dzieci, a także przełamanie tabu w kwestii zdrowia menstruacyjnego, które ma polegać na umieszczeniu tzw. różowych skrzynek ze środkami higienicznymi dla kobiet w urzędach i szkołach. W kwestiach gospodarczych chwalili się wspieraniem przedsiębiorców w pandemicznym kryzysie gospodarczym poprzez obniżki czynszów czy obniżki stawek za ogródki gastronomiczne. Wymieniali też działania proekologiczne takie jak Zielony Budżet Obywatelski, tworzenie parków kieszonkowych czy budowa zbiorników retencyjnych, jak np. trwająca budowa zbiornika na Jaśkowej Dolinie. Zmodernizowano też 4 pływalnie. Co w transporcie? Tu radni wymienili np. obniżenie prędkości na al. Grunwaldzkiej i al. Zwycięstwa do 50 km/h, uporządkowanie parkowania hulajnóg, otwarcie Wiaduktu Biskupia Górka (na którym jednak w ostatnim czasie bywały problemy i trzeba było zamykać pojedyncze pasy i mostek na Zaroślak), ukończony remont torowiska na Stogi, oddanie do użytku al. Pawła Adamowicza z trasą tramwajową, a także wymianę taboru tramwajowego, który obecnie w 100 proc. składa się z pojazdów niskopodłogowych lub częściowo niskopodłogowych.

Co dalej? W listopadzie 2022 roku powinna ruszyć budowa Nowej Warszawskiej. W planach również budowa linii tramwajowej z Wrzeszcza na Gdańsk Południe przez Piecki-Migowo, odbudowa turystki, rozwój programów chodnikowego i Jaśniejszy Gdańsk. W kwestii budowy obiecanych czterech nowych pływalni, na razie rozpoczęto działania ws. jednej z lokalizacji. Rada Miasta przystąpiła do sporządzenia planu zagospodarowania dla Brzeźna w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków. Działka należy jednak do Skarbu Państwa, więc potrzeba tu zgoda wojewody, na którą miasto czeka już od wielu miesięcy. Pomysł cieszy się jednak poparciem również radnych opozycji, którzy podpisali się w tej sprawie pod pismem Cezarego Śpiewaka-Dowbóra. - Zakładamy dobrą wolę ze strony wojewody, ale potrzebna jest zmiana planu zagospodarowania. Cały czas ten proces monitoruję w Biurze Rozwoju Gdańska i wiem, że przygotowanie planu dla tej lokalizacji jest w końcowej fazie - mówi Cezary Śpiewak-Dowbór.

Jak mówi, najbardziej "realną lokalizacją" prócz Brzeźna był Wrzeszcz, a konkretnie róg al. Legionów i ul. Kościuszki. Po paru próbach rozpoczęcia procedury budowy w partnerstwie publiczno-prywatnym (PPP) władze miasta stwierdziły, że to niekorzystna formuła. Na jakiś czas pomysł zawieszono. Cezary Śpiewak-Dowbór wskazuje, że nadzieję widziano w procesie z Robygiem o rozwiązanie użytkowania wieczystego działki po klubie Gedania. Sąd jednak podtrzymał prawo dewelopera do użytkowania terenu. - Jest próba ulokowania tego basenu, pomimo nieodzyskania terenu. To na razie na etapie przygotowywania koncepcji. Według informacji, które mam od wiceprezydenta Alana Aleksandrowicza, jest to możliwe. Stoimy przed decyzją odnośnie lokalizacji basenu w dzielnicach południowych: czy przy ul. Hoene czy przy Człuchowskiej. Chcielibyśmy żeby w tej kadencji udało się rozpocząć budowę tych trzech pływalni - dodaje szef klubu KO.

Radny odniósł się też do kwestii zieleni miejskiej. Choć kluby rządzące chwalą się dbałością o zieleń, to jednak w ostatnim czasie doszło do wielu wycinek drzew w mieście. Władze Gdańska powołały w tej sprawie komitet monitorujący wycinki, na czele którego stanął wiceprezydent Piotr Borawski. Cezary Śpiewak-Dowbór mówi o skutkach decyzji sprzed wielu lat, a obecne działania określa jako decydujące o przyszłości. Wskazuje, że władze miasta często nie mogą wydać odmownej decyzji, jeżeli do wycinki drzew dochodzi na terenach prywatnych, na których zezwala na to plan zagospodarowania. Jak mówi, odmowa może w takich wypadkach wiązać się z karą ze strony sądów administracyjnych, a przestrzeganie prawa w kwestii wydawania pozwoleń powinno być rygorystyczne. W kwestii zieleni w pasie nadmorskim w Brzeźnie zwraca uwagę, że niedawno przyjęty plan zagospodarowania zachowuje więcej drzew niż poprzedni. W tej sprawie protestowali mieszkańcy.

- Poprzednie rozwiązania były mniej korzystne dla zieleni. Jest grupa aktywistów, która te rozwiązania kontestuje. Moim zdaniem ma to podłoże polityczne w wykonaniu różnych osób. Są osoby, które mają dobre intencje, ale często słuchają półprawd. Obecny plan jest lepszy niż ten poprzedni - twierdzi Cezary Śpiewak-Dowbór. Radni KO pilotują też reformę rad dzielnic. Przewodniczącym komisji doraźnej jest radny KO Karol Ważny. Na tym polu niedawno dochodziło do tarć między radnymi miejskimi, a radnymi dzielnic, którzy nie chcieli narzucenia im konwentów makrodzielnicowych i nowych statutów, do których złożyli wiele uwag. - Nie wyobrażam sobie, żeby po tak długim czasie komisja miała nic nie przygotować. Zmiany są potrzebne i co do tego wszyscy byli zgodni, a w toku prac pojawiają się różne głosy. Rolą przewodniczącego komisji i jej członków jest pogodzenie ich - mówi szef klubu KO.

Beata Dunajewska z WDG przyznaje za to, że udało się do tej pory zrealizować ok. połowę z 50 celów programu wyborczego prezydenta Pawła Adamowicza oraz prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Szefowa klubu radnych WDG przyznaje wprost, że część celów nie będzie mogła być zrealizowana, na co mają wpływ zmiany podatkowe, które weszły w życie już po wyborach samorządowych w 2018 roku i które mogą wejść po ogłoszeniu przez PiS Polskiego Ładu. - Kolejne nowe pomysły zmniejszenia obciążenia podatkowego mieszkańców są przygotowywane i to dobrze, mieszkańcy się z tego cieszą. My jako samorządowcy, oczekujemy jednak od rządu rekompensaty. Wielu rzeczy nie da się zrealizować bez porządnego finansowania. Konstruując te 50 celów nie byliśmy świadomi, że mogą nam tak spaść dochody. Mam nadzieję, że prezydent Dulkiewicz będzie mogła kontynuować swoją misję i nasze cele zostaną zrealizowane - mówi Beata Dunajewska.

Niedługo radni WDG mają powiedzieć na ten temat więcej, szefowa klubu przyznaje jednak, że najmniej z kontraktów dzielnicowych uda się zrealizować w jej okręgu wyborczym (okręg nr 1 obejmujący m.in. Brzeźno, Nowy Port, Stogi, Orunię, Letnicę, Olszynkę czy Wyspę Sobieszewską). Przyznaje, że jest szansa na powiększenie bazy żłobkowej o 1500 miejsc w tej kadencji (wliczając już te utworzone). Beata Dunajewska widzi też nadzieję, na realizację porozumienia wyborczego ze stowarzyszeniem Lepszy Gdańsk, którego również jest sygnatariuszką. Przez kilkanaście miesięcy rozmowy stały w miejscu. - Mieliśmy ostatnio bardzo konstruktywne spotkanie. Przedstawiciele Lepszego Gdańska umówili się na kolejne robocze spotkanie z z wiceprezydent Moniką Chabior. Nie mamy wątpliwości, że uda się zrealizować nawet więcej nowych mieszkań niż apelował Lepszy Gdańsk (ok. 1900 mieszkań - red.), tylko trochę inaczej postrzegamy realizację. Nie mamy już mieszkań komunalnych i socjalnych, tylko najem komunalny i socjalny. Jestem gorącą zwolenniczką tego porozumienia. Do momentu pandemii spotkania szły dobrze. Do programu Dzieciaki bez biletów udało się też dołączyć dzieciaki z bursy. Później była pandemia i zmiana na stanowisku wiceprezydenta. Myślę, że ruszymy z kopyta. W kwestii braku eksmisji na bruk omówimy treść zarządzenia, które zobowiąże prawników do znalezienia lokalu zastępczego - dodaje Beata Dunajewska.

Jak ocenia bieżącą kadencję szef miejskiej opozycji? Przewodniczący klubu PiS Kazimierz Koralewski zwraca uwagę na podejmowanie politycznych apeli przez radnych opcji rządzącej. Dotyczyły one m.in. kwestii przejęcia Westerplatte przez Skarb Państwa, wycinek drzew w Trójmiejskim Parku Krajobrazowym czy udziału samorządów w pracach nad Krajowym Planem Odbudowy. Sam klub PiS również często proponuje różne apele jak choćby w kwestii uczczenia 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II czy też niedawno zaproponowany apel dot. współpracy władz miasta z radami dzielnic. - Można powiedzieć, że w pierwszej kadencji koalicja rządząca prowadziła bardzo upolitycznione działania - twierdzi Kazimierz Koralewski. - Pojawiały się apele do rządu dot. działań w skali makro. Samorządowcy jeździli też po Polsce, brali udział w różnych kampaniach i samorząd się upolitycznił. Zwracaliśmy uwagę na skupienie się na sprawach Gdańska. Duża liczba interpelacji nie wpłynęła na egzekwowanie np. terminów inwestycyjnych. Odwracano uwagę od wycinek drzew w Gdańsku poprzez apele do Lasów Państwowych, podczas gdy w mieście wycięto kilkadziesiąt tysięcy drzew. Niemniej jednak nie umniejszyło to naszej woli, by naszym mieszkańcom przysporzyć korzyści, niezależnie od tego jakie mają poglądy - dodaje radny PiS.

Innego zdania jest Cezary Śpiewak-Dowbór z KO. - We wszystkich apelach, oświadczeniach czy rewolucjach dostrzegam elementy merytoryczne, a nie tylko polityczne. Jeżeli jest problem dotyczący samorządów mieszkańców Gdańska, to nie możemy go zostawiać tylko posłom i senatorom, również musimy zabrać głos. Ze zmian podatkowych część społeczeństwa będzie się cieszyć, część uzna je za neutralne, a część będzie krytykować. Część mieszkańców Gdańska może patrzeć pozytywnie na te zmiany podatkowe, ale musimy mówić jak to wpłynie na samorząd i na budżet. Jeżeli te zmiany miałyby doprowadzić do zmniejszenia budżetów samorządów, to powinny być zrekompensowane z budżetu państwa - mówi szef klubu KO.

Gospodarczo szef miejskiej opozycji z PiS zwraca uwagę na warunki zewnętrzne. - Trafiliśmy pierwszą połową kadencji na z jednej strony dobrą koniunkturę gospodarczą i wzrost wpływów do budżetu, a z drugiej strony przyszła pandemia. Zamroziła wiele działalności w mieście, bo Gdańsk jest w dużej mierze miastem turystycznym. To spowodowało duży kryzys w budżecie. Z jednej strony w pierwszej ćwierci kadencji widzieliśmy wzrost, ale w drugiej lockdown miał wpływ na budżet. Przemysł radził sobie nieźle, ale branża turystyczna radziła sobie gorzej. Stąd bilans jest niezbyt przekonujący. Liczymy na odbicie w przyszłości. Będziemy zabiegać o dodatkowe fundusze. O ostatnim roku pewnie chcielibyśmy zapomnieć - komentuje Kazimierz Koralewski.

