Polki zakładają własne firmy, bo chcą być samodzielne. XIII edycja konkursu Bizneswoman Roku

- Według danych z KRS za 2020 r. co trzecia polska firma jest założona i prowadzona przez kobietę, co pod tym względem stawia nas na wysokim miejscu wśród krajów Unii Europejskiej - mówi Olga Kozierowska, prezes Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. - Kobiety szczególnie zdominowały rynek usług - na koniec 2020 r. należało do nich 75 procent firm. Minione dwa lata spowodowały jednak wiele trudności i niepewności na rynku pracy oraz wśród osób prowadzących własne biznesy. Nie pomagają z pewnością aktualne zawirowania gospodarcze oraz zmiany prawne i podatkowe.