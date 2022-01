Politycy a media społecznościowe 2022. Wywiad z Janem Kreftem. Rozmowa z medioznawcą

Czy zgodzie się pan profesor ze stwierdzeniem, że polityka już na dobre przeniosła się do internetu? Czy jej obecny kształt będzie jeszcze ewoluował, a jeżeli tak, to w jakim kierunku zjawisko to będzie zmierzało?

- Na dobre polityka już jakiś czas temu przeniosła się do sieci, zwłaszcza jeżeli traktować internet jako superplatformę wcześniejszych mediów. Mamy do czynienie z kolejnym etapem mediatyzacji polityki. W internecie ponadto bardzo łatwo znaleźć potwierdzenie słuszności własnego poglądu, to po pierwsze. Po drugie, łatwo też zbudować wokół siebie bańkę informacyjną, a więc znaleźć zwolenników, którzy słuchają głównie siebie. To kolejny element. Najważniejsze jednak jest to, że mediatyzacja polityki ją psuje. Psuje jej jakość z dobra społecznego i z dobra nadrzędnego staje się poszukiwaniem zasięgów. Staje się poszukiwaniem też coraz bardziej ostrego języka. Mediatyzacja polityki prowadzi do patologii polegającej na tym, że plemiona polityczne coraz mniej mają w sobie wzajemnie do powiedzenia, natomiast coraz bardziej komunikują się jedynie do własnych odbiorców, do obecnych i przyszłych wyborców.