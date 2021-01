Politolog: "PiS zacznie poważnie tracić w sondażach, kiedy będziemy już wychodzić z traumy covidowej"

To jest, co prawda, pierwsze miejsce, ale już nie z 40-procentowym, a 30-procentowym poparciem. Spadek w sondażach jest więc w ostatnich miesiącach widoczny. A jeszcze krótko przed pandemią słyszeliśmy głosy, że PiS nie ma sobie równych, że nie ma z kim przegrać. Potem przyszła pandemia. I na samym początku większość partii w Europie, nawet po wprowadzeniu pierwszego lockdownu, zaczęła jeszcze zyskiwać. Podobnie było z PiS. Ale teraz, po wielu miesiącach walki z Covid-19, większość partii rządzących w Europie traci w sondażach poparcia.

Paradoksalnie, Zjednoczonej Prawicy w utrzymywaniu się na tym pierwszym miejscu pomaga... opozycja. To, że po stronie opozycyjnej nadal nie ma poważnego konkurenta, z którym PiS mógłby przegrać. Być może część wyborców PiS odeszłaby do tej partii, ale zwyczajnie nie mają dokąd. Tkwią więc mimo wielu potknięć i wypaczeń Prawa Sprawiedliwości przy tej partii.

- Bo Platforma nie jest dla nich magnesem. Co prawda PSL mógłby przechwytywać tych wyborców. I w jakimś procencie ludowcom się to udało przy okazji zamieszania z "Piątką dla zwierząt". Ale to był tylko chwilowy ruch. Tak długo jak opozycja nie będzie miała jasno sprecyzowanych poglądów na kluczowe sprawy w naszym państwie i nie będzie sprawiać wrażenia, że może sięgnąć po władzę i sprawnie rządzić, Jarosław Kaczyński może spać spokojnie. Chyba, że Jarosławowi Kaczyńskiemu uda się tak "wkurzyć" Polaków, że zagłosują przeciwko Prawu i Sprawiedliwości.

Czym może "wkurzyć" najbardziej?

Skutkami lockdownu, które będą coraz bardziej wyraźne. Już teraz widać słabość tarczy antykryzysowej, która jest doraźna, nieprzemyślana i co najważniejsze nie dla wszystkich potrzebujących. Wiele branż zostało pozostawionych samych sobie. Może być tak, że po pandemii, o której nie wiemy jak długo potrwa, fala bankructw spowoduje, że PiS straci popularność wyborczą. Ale ja raczej spodziewam się wtedy przeniesienia głosów na ugrupowania skrajne, bądź nowe. Będzie pewnie zyskiwać Konfederacja, która posługuje się prostymi hasłami, przemawiającymi do wyobraźni w stylu: odbierzmy im swoje pieniądze, pogońmy tych wszystkich łobuzów z Wiejskiej, no i Szymon Hołownia jako ten nowy, który jeszcze nie rządził. Ale na razie Jarosław Kaczyński otrzymuje prezenty od opozycji jak ten od senatora Jacka Burego, który przechodząc do Polski 2050 powiedział m.in. że jest zwolennikiem odejścia od programu 500 plus.