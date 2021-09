Politolog o sondażach: PiS zmobilizował elektorat. Spór na polskiej scenie nadal ma paliwo

Czy wzrost notowań w sondażach dla Prawa i Sprawiedliwości świadczy, że partia rządząca ma już za sobą kryzys? Słychać takie opinie w analizach niedawno opublikowanych badań…

Ja uważam, że nie. Przeciwnie, kryzys zaufania wciąż jest przed koalicją rządzącą. Być może PiS wraz z jedynym obecnie „zwartym” koalicjantem, Solidarną Polską, spodziewają się nawet takich trudności i, moim zdaniem, scenariusz przedterminowych wyborów jest całkiem prawdopodobny. Sam skok w sondażach PiS jest zbieżny z obecnymi wydarzeniami na granicy polsko-białoruskiej. Moim zdaniem rząd nieprzypadkowo zdecydował się na twardą reakcję na ten kryzys. To jest jeden z elementów mobilizujących, integrujących elektorat PiS. Ten ruch partii Jarosława Kaczyńskiego odświeżył podział prezentujący PiS jako partię twardej polityki, stanowczej, działającej w imię polskiej racji stanu a opozycję jako skłaniającą się do miękkiego stanowiska, reprezentującego niemożliwe do rozpoznania racje, m.in. zgadzające się z wartościami Unii Europejskiej. Przyznać należy, że taki podział jest na rękę obu głównym graczom na polskiej scenie politycznej.