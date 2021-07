Polish Boogie Festival w Człuchowie. Wspaniała muzyka boogie, pokazy pin-up girls i motoryzacyjne perełki [ZDJĘCIA]

- To nasz ukłon w stronę wspaniałych lat 40., 50. i 60. Muzyka łagodzi obyczaje, a Boogie-Woogie, Blues czy Rockabilly sprawiają, że nogi same rwą się do tańca. Przyjeżdżające do Człuchowa gwiazdy często grają jedyny swój koncert w tej części świata! Dlaczego? Ponieważ Polish Boogie Festival to jedyny taki festiwal w Europie Środkowo-Wschodniej – zapowiadają organizatorzy tego niezwykłego wydarzenia.