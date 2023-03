Policyjny tur przyjedzie do Wejherowa. Stróże prawa zapraszają na dzień otwarty wejherowskiej policji

Dzień otwarty w Komendzie Powiatowej Policji w Wejherowie

Wykorzystywany jest do najcięższych zadań, czyli operacji kontrterrorystycznych, zatrzymań niebezpiecznych, czy zwalczania uzbrojonych osób. Mowa o transporterze opancerzonym TUR VI/LTO.

Pojazd, chociaż znajduje się kategorii lekkich transporterów opancerzonych, do lekkich nie należy. Jego masa rzeczywista to prawie 13, a dopuszczalna masa całkowita 15 ton. Transporter ma ponad 6,5 metra długości i przeszło 2,5 metra szerokości. Pod maską umieszczono czterosuwowy, sześciocylindrowy rzędowy silnik firmy MAN-a o pojemności 6,8 litra i mocy 326 koni mechanicznych. Tur jest przygotowany do przewozu 8-osobowej załogi.

O tym jak z bliska wygląda ten policyjny pojazd będą mogli przekonać się mieszkańcy podczas dnia otwartego wejherowskiego policji. Stróże prawa zapraszają w sobotę, 1 kwietnia 2023 roku, do hali widowiskowo-sportowej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 4 w Wejherowie przy ul. Jana III Sobieskiego 344.