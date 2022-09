Policyjny pościg w Kościerzynie! Kierowca pijany, pod wpływem narkotyków i bez prawa jazdy nie zatrzymał się do kontroli. Zdjęcia, wideo

Pościg ulicami Kościerzyny

Policjanci z Kościerzyny po pościgu zatrzymali 27-letniego mieszkańca Słupska, który kierując dacią duster, nie zatrzymał się do kontroli. Okazało się, że mężczyzna miał przy sobie narkotyki, był pod ich wpływem oraz obowiązywał go dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Zatrzymany usłyszał już zarzuty. 27-latek przed sądem odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, posiadanie środków odurzających, kierowanie pod wpływem alkoholu i amfetaminy oraz za złamanie sądowego zakazu. Za popełnione przestępstwa grozi mu kara 5 lat pozbawienia wolności.