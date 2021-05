Policyjny pościg na trójmiejskiej obwodnicy. 23-latek uciekał, bo nie miał prawa jazdy i posiadał narkotyki

19 maja br., w godzinach popołudniowych, policjanci gdańskiej drogówki dali sygnał do zatrzymania kierującemu mazdą, który na trójmiejskiej obwodnicy przekroczył dozwoloną prędkość. Na początku kierowca zastosował się do tych poleceń, lecz po chwili gwałtownie przyspieszył i zaczął uciekać.

- W aucie 23-latka funkcjonariusze znaleźli woreczek strunowy z zielonym suszem. Wstępne badanie potwierdziły, że to kilka porcji marihuany. Z uwagi na podejrzenie, że 23-latek znajdował się także pod wpływem tego narkotyku, w szpitalu została mu pobrana krew do badań na obecność środków odurzających w organizmie - mówi nadkom. Magdalena Ciska.

Mieszkaniec powiatu kartuskiego trafił do policyjnego aresztu. Za spowodowanie kolizji, kierowanie autem bez uprawnień oraz przekroczenie dozwolonej prędkości został ukarany trzema mandatami karnymi. Policjanci zatrzymali także dowód rejestracyjny jego auta. W związku z niezastosowaniem się do decyzji administracyjnej o zatrzymaniu prawa jazdy, funkcjonariusze będą wnioskować o przedłużenie okresu zatrzymania prawa jazdy 23-latka do 6 miesięcy.

Niezatrzymanie się do kontroli to przestępstwo, za które grozi do 5 lat pozbawienia wolności. Za kierowanie pojazdem pod wpływem narkotyków grożą 2 lata więzienia oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami. Z kolei posiadanie narkotyków to przestępstwo, za które grozi do 3 lat pozbawienia wolności.